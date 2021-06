Séez Camping "Le Reclus" Savoie, Séez Séjour à la montagne Camping « Le Reclus » Séez Catégories d’évènement: Savoie

Séez

Séjour à la montagne Camping « Le Reclus », 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Séez. Séjour à la montagne

du vendredi 23 juillet au vendredi 30 juillet à Camping « Le Reclus »

Ce séjour sport/nature/Citoyenneté plongera un groupe de 15 jeunes (12/15 ans) en immersion totale dans la vie quotidienne d’une colonie de vacances à la montagne au grand air…Ils seront hébergés au camping de Séez en roulotte et en yourte. La vie en collectivité, des jeux de plein air, des sports d’eaux vives, des randonnées pédestres, des visites de petits producteurs…seront au rendez-vous durant ces 7 jours. Au cours de ce séjour, le groupe pourra s’initier à la réalisation d’un journal « Le Petit Quotidien numérique » avec le choix des sujets (en lien avec le séjour), des images dans les coulisses de la rédaction et toujours dans un esprit d’échange, de convivialité et de respect. En amont de ce séjour, une journée cohésion sera programmée pour l’ensemble du groupe sur la base de loisirs de Pont d’Ouilly.

Selon le quotient familial de 156€ à 250.50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping « Le Reclus » Pont du Reclus Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T05:30:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:58:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Séez Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping "Le Reclus" Adresse Pont du Reclus Ville Séez lieuville Camping "Le Reclus" Séez