Les activités à la ferme pédagogique « le moulin du bois » -Découverte des animaux de la ferme Les jeunes pourront découvrir les animaux de la basse-cour, lapins, chèvres, cochons, poneys et ânes : découverte de leur habitat et alimentation, de leur vie à la ferme ainsi que leur reproduction. – Initiation au jardin potager Les jeunes pourront être initiés au jardin potager de la ferme pédagogique: carottes, poireaux, petits pois, haricots. -Sentier sur la biodiversité Les jeunes pourront découvrir la biodiversité à travers le sentier jalonné de panneaux ludo-pédagogiques montrant l’intérêt du respect de la trame bleue trame verte. Principe : Chaque jeune se verra remettre un sac à dos équipé d’indices pour répondre aux différentes activités proposées à chaque panneau. – Préparation des repas, Chaque jeune pourra s’initier à la préparation des repas avec notre cuisinier. Plusieurs recettes de cuisine seront ainsi proposées lors des séjours avec des aliments issus de la ferme pédagogique ou d’un producteur local. -Gaspillage alimentaire et tri sélectif. Jeux éducatifs à la ferme « du moulin du bois » pour les actions à mettre en place afin de réduire le gaspillage alimentaire. Découvrir les idées pour accommoder les restes de repas et éviter de gaspiller et effectuer un tri sélectif. – Balade en poney Nous proposerons un circuit autour de la ferme d’environ 1h30 le matin ou l’après midi en bordure de rivière durant lequel les parents pourront accompagner leurs enfants. Avant la balade en poney, les cavaliers en herbe pourront se familiariser avec l’animal en le préparant (brossage, sellage…). La ferme dispose d’une vingtaine de poneys habitués aux enfants afin de garantir la sécurité. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Charte de Bretagne Association ASSODO « ferme pédagogique le moulin des bois » Le Moulin du Bois 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

