Séjour à la ferme équestre La Ruée vers l’Air, 18 avril 2022, Guignen.

Séjour à la ferme équestre

du lundi 18 avril au vendredi 22 avril à La Ruée vers l’Air

**Séjour équitation de loisirs dans une ferme équestre en pension complète.** Situé sur les bords de la Vallée de la Vilaine, le centre équestre « La Ruée Vers L’Air » offre un cadre idéal pour s’imprégner de la nature. Toutes les activités sont en relation directe avec cet espace de liberté, en pleine campagne, au milieu des bois, des prairies, des sentiers et des chemins de randonnée. **L’objectif des activités est basé sur la volonté, le dépassement personnel, le respect et la communication, l’enfant ou l’adulte est en harmonie avec le cheval.** La relation avec l’animal développera chez lui : Confiance en soi, respect de l’autre, sens des responsabilités. Autour cheval, vecteur de l’apprentissage relationnel, ils apprendront à s’investir, à oser, à gérer leurs limites et à les repousser. Ils découvriront aussi la valeur du respect mutuel comme base de progrès individuel tant vis-à-vis de l’animal que par l’expérience de vie en groupe. **Découverte, observation, confiance.** Pour entrer en relation avec le cheval, aller à sa rencontre dans le champ, tout d’abord en tant qu’observateur, ce qui va permettre d’installer une relation de confiance entre chacun des partenaires. Apprendre à respecter l’animal en prenant le temps de l’observer. Comment l’aborder en liberté, se déplacer autour de lui ? **Communiquer, entrer en relation, connaître et dépasser ses limites** Etape à côté du cheval, puisqu’il s’agira du pansage (brosser, curer et seller) ; ce moment permettra d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour communiquer (le regard, la voix, le toucher, le corps, l’écoute, l’observation) Ces moyens de communication permettront d’accorder la vouloir avec le faire : Je veux prendre le pied de mon cheval, mon corps avance, je regarde ce que je fais, j’accompagne le geste par la voix et je fais, le cheval est réceptif à l’écoute… **S’affirmer, s’investir tout entier dans la relation, anticiper sur les actions du cheval.** Travail au sol : La relation cavalier/cheval étant installée, il s’agit à présent de mener le cheval, à côté de lui. Pour avancer, nous allons décider (je veux aller là), conduire (je t’emmène là) et accompagner (je suis en accord avec) **Sens de l’équilibre, maîtrise du corps, volonté, courage, dépassement de ses limites.** De la position verticale avec des appuis solides au sol, nous allons passer à une posture d’équilibre (l’animal est en mouvement). Tout le travail au préalable a permis d’établir une relation sécurisante et de confiance avec le cheval. **Sens des responsabilités, intégration des acquis.** Dans un premier temps, travail en manège, espace sécurisant d’expérimentation : Apprentissage des trois notions : AVANCER, DIRIGER, S’EQUILIBRER. Puis randonnée en extérieur, afin d’évoluer dans la nature. Le plaisir de la randonnée est vécu comme un espace de liberté, avec pour chacun sa propre responsabilité, celle de son cheval ainsi que celle des autres.

A partir de 500 euros

La Ruée vers l’Air Guignen Guignen Ille et vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T21:00:00;2022-04-19T08:30:00 2022-04-19T21:00:00;2022-04-20T08:30:00 2022-04-20T21:00:00;2022-04-21T08:30:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T08:30:00 2022-04-22T17:00:00