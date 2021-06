Argelès-sur-Mer Village vacances azureva Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales Séjour à la découverte du patrimoine culturel et historique national Village vacances azureva Argelès-sur-Mer Catégories d’évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales

Séjour à la découverte du patrimoine culturel et historique national Village vacances azureva, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Argelès-sur-Mer. Séjour à la découverte du patrimoine culturel et historique national

du samedi 31 juillet au samedi 7 août à Village vacances azureva

Le séjour se déroulera du 31 juillet au 07 Aout 2021 il s’articulera sur l’axe : -La science, l’innovation, le numérique Découverte de la biodivérsité marine, le littoral méditérranéen, innovations et nature. Viste du Biodiversarium de Banyuls, randonnée Anse de paulilles, four solaire de Soréde et Maison de l’Eau et de la Méditérranée

468 euros pris en charge par l’Etat et 10 ou 16 euros prix pour les familles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village vacances azureva Chemin de Valmy, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T17:00:00

