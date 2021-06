Le Barcarès LES PORTES DU ROUSSILLON Le Barcarès, Pyrénées-Orientales Séjour à la découverte de l’histoire Franco-Espagnole et de la langue Espagnol LES PORTES DU ROUSSILLON Le Barcarès Catégories d’évènement: Le Barcarès

Le séjour se déroulera du 12 juillet au 16 juillet 2021 il s’articulera sur deux axes : – Les arts et la culture ( visite culturelle du bassin de Perpignan sur les traces de la RETIRADA : Camp de Rivesaltes, le Perthus et l’exposition photos de la Retirada sur la plage d’Argelès) nous allons aussi nous aider du pass-découverte mis en place par la région pour effectuer d’autres visites du pays Catalan . – La découverte ou l’approfondissement de langue étrangére ( Dans notre effectis pédagogique nous avons Oscar animateur et professeur d’EPS billingue de nationalité Espagnole qui pourra faire le lien entre les activités culturelle et la langue Espagnole. Lors du séjour les ados devront réaliser un montage vidéo sur leur éxpérience uniquement en Espagnol.)

468 euros pris en charge par l’Etat et 10 ou 16 euros prix pour les familles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. LES PORTES DU ROUSSILLON Les Portes du Roussillon 66420 Le Barcarès Le Barcarès Pyrénées-Orientales

