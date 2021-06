La Charité-sur-Loire Camping Municipal de la Saulaie La Charité-sur-Loire, Nièvre Séjour à la Charité sur Loire Camping Municipal de la Saulaie La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Séjour organisé au camping municpal de la Charité sur Loire dont le thème sera : Nature, Orientation et Patrimoine dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Municipal de la Saulaie Chemin de la Saulaie 58400 La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T07:30:00 2021-07-19T22:00:00;2021-07-20T07:30:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-21T07:30:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-22T07:30:00 2021-07-22T22:00:00;2021-07-23T07:30:00 2021-07-23T22:00:00

