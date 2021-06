séjour à la base nautique et de plein air jean binard à Gravelines Base Nautique jean binard à Gravelines, 23 août 2021-23 août 2021, Gravelines.

séjour à la base nautique et de plein air jean binard à Gravelines

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Base Nautique jean binard à Gravelines

La Maison de Quartier propose un Séjour à Gravelines (59), endroit calme, convivial à la base nautique de « Jean Binard ». Du 23 au 27 Août 2021 5 jours et 4 nuitées. Ce séjour à double dimension a pour objectifs d’un point de vue éducatif et apprenant auprès du public cible de : – Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages, – Renforcer les apprentissages au travers de jeux ludiques et éducatifs. Et d’un point de vue pédagogique de : – Encourager l’enfant à s’impliquer davantage dans son hygiène de vie et sa santé, – Respecter le rythme biologique de l’enfant. Pour y parvenir, l’équipe éducative propose : – en matinée : Des temps autour de l’utilisation des cartes mentales (en fonction de l’âge des adolescents et des matières concernées), Jeux de société éducatifs présentés au public jeunes en amont par la coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité de la Maison de Quartier. Jeux éducatifs en ligne. En après-midi : Des visites en lien avec le contexte local : Visite du musée portuaire de Dunkerque. Découvrir aux enfants l’histoire du port de Dunkerque mais aussi de découvrir un grand port et le rôle essentiel dans les échanges maritimes. la pêche à pied c’est un type de pêche qui se pratique en bord de mer à marée basse. la pratique du char à voile en bord de mer ainsi que l’aile de traction. Balade au fil de l’eau pour découvrir Gravelines, la seule ville en France dotée de remparts entièrement entouré d’eau. Parallèlement, les jeunes seront des acteurs à part entière dans la vie quotidienne du séjour. L’idée étant de les impliquer dans toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du projet ( faire les courses, acheter local, fruits de saison, la gestion des goûter, veiller à la proprété des lieux). Et de respecter un cadre, un rythme d’horaires, une discipline, une courbe d’intensité en vue de la reprise des cours en septembre.

Les jeunes ciblés pour ce séjour sont les jeunes qui fréquentent l’accompagnement à la scolarité et l’ALSH de la Maison de Quartier

La base nautique et de plein air jean binard nous accueille au pied du petit-fort-philippe. Situé en bordure de plage, avec vue sur la mer.

Base Nautique jean binard à Gravelines Gravelines Gravelines Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T13:30:00 2021-08-23T22:59:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T22:59:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T22:59:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T22:59:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T16:00:00