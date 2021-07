Séjour à la base de loisirs de Jumièges Base de loisirs de Jumièges, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Le Mesnil-sous-Jumièges.

Séjour à la base de loisirs de Jumièges

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Base de loisirs de Jumièges

**D**_**escriptif :**_ Pour la 2ème année, séjour incontournable demandé et co-organisé avec des jeunes. Ce séjour saura séduire les ados grâce à ses aspects culturels, historiques et sportifs. Ce séjour regorge de propositions : – au coeur de la nature, tu prendras de la hauteur sur l’accrobranche de la base de loisirs : il y a sûrement un parcours pour toi. – sur l’eau, teste le paddle et le kayak : il ne te reste plus qu’à glisser sur le lac du Mesnil-sous-Jumièges. Sensations fortes, randonnées, activités collectives, jeux de cohésion, veillées partagées avec les autres camps présents sur la base de loisirs. Et ça ne s’arrête pas là, l’histoire et la culture sont aussi au rendez-vous : visite de l’abbaye de Jumièges grâce à l’outil numérique et jeux de piste dans les ruines ; visite de Rouen : cathédrale des lumières, rue du gros horloge et temps convivial. C’est un cadre de vacances à la fois dynamique, apaisant et favorisant la mixité que l’on te propose. A travers ces activités se sera également l’occasion de renforcer ses savoir tout autant que ses savoir faire et savoir être. Tous les éléments sont réunis pour offrir aux jeunes des vacances enrichissantes et inoubliables. _**Valeurs éducatives et pédagogiques :**_ Nos séjours s’inscrivent dans une démarche inclusive, durable, attractive et proche des jeunes dans le respect des enjeux éducatifs suivants : – Enjeux sociaux en accueillant tous les jeunes sans distinction dans des lieux de socialisation, de rencontres et d’échanges. De plus nous favoriserons l’apprentissage de la vie en collectivité en répondant aux attentes des jeunes ados. – Enjeux éducatifs en accompagnant les jeunes dans la construction de leur avenir. Les animateurs veilleront à favoriser la responsabilisation et la prise d’initiative. L’opération « vacances apprenantes » ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs, il sera proposé des activités ludiques visant à renforcer les compétences scolaires des jeunes. Ces renforcements se feront en lien avec les activités sportives et culturelles proposées et par la découverte de leur environnement proche. Les jeunes mettront en place un journal de bord numérique via Instagram consultable par les familles. Ce journal sera traduit en 3 langues : langage texto, « jeun’s » et soutenu). Notre souhait est de favoriser l’expression orale et écrite, la communication, le non-jugement, la tolérance et la prise d’initiative et ainsi créer des fondations solides pour devenir de « bons citoyens de demain ». Nous organiserons également tous les jours en soirée , un temps de parole collectif et/ou débat, qui aidera les jeunes à donner leur avis, faire le point sur la journée, et par conséquent développer leur sens critique. De plus, nous fournirons à chaque jeune un cahier de vacances en accord avec les grandes thématiques du séjour, celui-ci sera rempli chaque jour avant ou après le repas du soir. En fin d’été, une retransmission est prévue pour les familles, exposition photos, journal de bord et objets en lien avec les endroits visités (spécialités culinaires , diction et autres coutumes locales) ainsi qu’une présentation d’un objet insolite en lien avec le séjour. _**La vie quotidienne :**_ Hébergement en tente : une tente pour 2 ou 3 jeunes non mixte. Les levers et couchers se feront de manière échelonnée. En dehors des jours d’activités programmées plus tôt, les levers se feront entre 8h et 10h. Les couchers se feront entre 22h45 et 23h30 maximum. Les douches se feront de 17h30 à 19h15. Chaque jeune aura un rôle et une tâche à réaliser chaque jour, afin que tout le monde participe à la vie du camp. L’usage du téléphone sera interdit pendant les activités et repas. Il sera autorisé lors de l’ensemble des temps libres de la journée. La charge des téléphones se fera la nuit dans la tente cuisine. _**Les transports :**_ Le transport vers le lieu du séjour se fera en minibus 9 places qui sera conservé pour les déplacements sur place. Le véhicule utilisé doit faire l’objet avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection Cependant, la priorité sera donnée aux déplacements à pied pour tous les petits déplacements du quotidien. _**Le protocole sanitaire :**_ Les directeurs des accueils (possédant le PSC1) seront chargés du suivi sanitaire et désignés référents COVID 19. Ils formaliseront et seront chargés de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus à toute l’équipe. Communication avec les familles : Les responsables légaux du mineur accueilli doivent s’assurer de son bon état de santé, avant le départ. En cas de symptômes ou de fièvre, l’enfant ne doit pas être présenté et ne pourra pas être accueilli. Au moment du départ et du retour : les familles sont invitées à respecter les gestes barrières et le principe de distanciation physique, ainsi qu’à porter un masque. Les responsables légaux sont informés préalablement lors d’une réunion à l’inscription du mineur des modalités d’organisation du séjour et, notamment du principe de constitution de petits groupes de mineurs de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée du séjour. Le port du masque est obligatoire pour les mineurs à partir de 11 ans lors des déplacements (en sortie, lors des déplacements en minibus, etc.) et lors de la préparation du repas et du service à table. Chaque famille est invitée à fournir les masques pour les enfants et jeunes.Le port du masque sera obligatoire dans les minibus ainsi que dans la tente cuisine. Une attention particulière sera portée aux lavages de mains réguliers. A travers les séjours proposés, venez apprendre en vous amusant ! On se retrouve vite !

Tarification selon arrêté au quotient familial

Séjour de 5 jours et 4 nuits pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Base de loisirs de Jumièges 4 route du manoir 76480 Le Mesnil-sous-jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T07:00:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T07:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T07:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T07:00:00 2021-07-30T17:00:00