Séjour 7-8 ans Les explorateurs de la nature Domaine de la Morosière, 9 août 2021-9 août 2021, Lannion.

Séjour 7-8 ans Les explorateurs de la nature

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Domaine de la Morosière

Un séjour de vacances classique en mode colo : nuitée sous tente, vie quotidienne partagé, activités, veillée…axé avec un projet pédagogique autour de la préservation de la biodiverisité et de la transition écologique. Le projet pédagogique se décline en 3 objectifs: – Mettre à profit les activités de loisirs pour en faire des supports de construction d’identité et d’ouverture à l’altérité – Consacrer à l’égard des jeunes et des enfants une attention particulière, bienveillante et soutenante dans cette période de crise sanitaire – Mettre à profit le milieu naturel comme support d’animation principal pour favoriser la découverte de la biodiversité. L’organisation et l’encadrement du séjour est portée par le Centre Social du Chemillois en partenariat avec le domaine de la Morosière. Avant le départ – L’inscription s’effectue auprès du Centre Social du Chemillois – Un dossier d’information complet, présentant le programme, les horaires, les lieux de rendez-vous, le trousseau et toutes autres informations utiles à l’organisation du départ, est ensuite transmis à la famille. – Une fiche sanitaire est rempli par la famille – Un échange téléphonique ou en présentiel (si cela est possible) est organisé entre la famille et l’équipe d’animation – Le séjour est déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. A leur arrivée, les enfants/jeune s’installent sur leur campement o afin de s’approprier les lieux. Une visite complète de la structure est organisée par l’équipe d’animation. – Les enfants/jeunes participent à la mise en place des règles de vie du centre. – Chaque jour, après un réveil et petit déjeuner échelonnés, l’équipe d’animation présente les activités de la journée et organise les inscriptions en respectant les souhaits de chacun. – Les repas, encadrés et servis en salle, sont suivis de temps libre et de repos. – Les douches, individuelles sont prises selon un planning établi auparavant. – Des soirées/ veillés sont proposé par l’équipe d’animation. – L’heure des couchés est adaptée à l’âge des enfants/ jeunes et à leur état de fatigue. Les activités proposés Chaque jour, des activités permettant de renforcer les apprentissages sont proposées. Les activités se veulent ludique et en adéquation avec un séjour de loisirs… On apprend tout en s’amusant : Pêche, course d’orientation, construction cabane, rando vélo, approche sensorielle en forêt, jardinage, ornithologie, prélévement fleurs et marre, apiculture, grimpe, équitation, cuisine…. L’équipe d’animation L’équipe d’animation est composée d’animateurs permanents du Centre Social du Chemillois et d’animateurs vacataires. Profil de l’équipe pluridisciplinaire et expérimentée : animateurs BAFA, BAFD, Brevet d’État pour les activités sportives, Licence d’animation, BPJEPS. Dynamique, attentive et soucieuse de la réussite des vacances de chacun, l’équipe est l’auteur du projet pédagogique. Un animteur est désigné sur le site comme référent sanitaire et COVID 19

Se faire connaitre auprès de Julie Airault – Animatrice coordinatrice Enfance et Jeunesse au 07 69 97 21 98

Séjours autour développement durable et transition écologique/ Viens découvrir les secrets de la nature à travers différentes activités.

Domaine de la Morosière 4 LD La Morosière – Neuvy en Mauges – 49120 Chemillé en Anjou Lannion Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T10:30:00;2021-08-13T17:00:00 2021-08-13T17:30:00