Séjour 5/12 ans à Hergnies Centre d'Amaury, 2 novembre 2021, Hergnies.

Séjour 5/12 ans à Hergnies

du mardi 2 novembre au samedi 6 novembre à Centre d’Amaury

Au cœur de 200 hectares d’eau et de nature Une mosaïque de milieux dédiés à la découverte et à la pédagogie Un site d’observation ornithologique Classé Espace Naturel Régional par le Département et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du bassin minier. Vos enfants profiteront de cet espace pour découvrir la faune et la flore et profiter d’activités ludiques et pédagogiques sur place (parcours de vélo, activités spécifiue sur l’eau, sur les oiseaux. Ils découvriront la richesse du patrimoine grâce au parcours d’orientation et aux activités de découvertes du centre d’Amaury. Les veillées sont préparées par l’équipe pédagogique et apporteront une meilleure cohésion de groupe afin que vos enfants profitent au maximum du séjour. Un blog va être mis en place afin de valoriser ce séjour et donner des nouvelles aux familles le plus régulièrement possible.

Etre adhérent au centre social Albert Jacquard, tarification par QF.

Découverte de la faune et la flore de la région

Centre d’Amaury Chemin rignains Hergnies Nord



2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T22:00:00;2021-11-03T08:00:00 2021-11-03T22:00:00;2021-11-04T08:00:00 2021-11-04T22:00:00;2021-11-05T08:00:00 2021-11-05T22:00:00;2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T16:00:00