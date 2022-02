Séjour 14-17 ans au pays Basque Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lezay Deux-Sèvres Lezay EUR 160 Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Culturel Basque, l’URFR organise un séjour à Sare au coeur du pays Basque. Au programme de ce séjour, partez en immersion au coeur de la culture Basque (danses, chants, théâtre)… vous rencontrerez des jeunes et pourrez échanger autour de la langue locale. Des excursions à Saint-Sébastien en Espagne, à Hendaye ou encore à Ainhoa vous attendent ! Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Culturel Basque, l’URFR organise un séjour à Sare au coeur du pays Basque. Au programme de ce séjour, partez en immersion au coeur de la culture Basque (danses, chants, théâtre)… vous rencontrerez des jeunes et pourrez échanger autour de la langue locale. Des excursions à Saint-Sébastien en Espagne, à Hendaye ou encore à Ainhoa vous attendent ! +33 6 88 75 32 21 Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Culturel Basque, l’URFR organise un séjour à Sare au coeur du pays Basque. Au programme de ce séjour, partez en immersion au coeur de la culture Basque (danses, chants, théâtre)… vous rencontrerez des jeunes et pourrez échanger autour de la langue locale. Des excursions à Saint-Sébastien en Espagne, à Hendaye ou encore à Ainhoa vous attendent ! urfrpoitou-charentes

