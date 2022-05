Séjour 100% sport de pleine nature Sainte-Énimie, 22 août 2022, Sainte-Énimie.

Séjour 100% sport de pleine nature

du lundi 22 août au vendredi 26 août à Sainte-Énimie

Un séjour apprenant idéale au cœur d’un environnement naturel, pour les passionnés de sports, de découvertes et de sensations. Canöe-kayak, tir à l’arc, stand-up paddle, VTT, jeux de ballons, de raquettes, biathlon, course d’orientation… il y en aura pour tous les goûts ! Avec 100% sport, tu pourras combiner les activités de ton choix pour te dépenser, te faire plaisir et t’initier à de nouveaux sports, tout en liant de belles amitiés avec d’autres enfants. Tu participeras également à des grands jeux nature, des jeux de société et des veillées concoctés par l’équipe d’animation. Le séjour comprend également des temps de révisions et de renforcement des savoirs à travers des jeux créatifs, des activités ludiques. Des temps plus formels de révisions seront également présents pour contribuer à ta réussite éducative.

Informations et inscriptions à contact.familysocialclub@gmail.com

Une “colo apprenante” idéale au cœur des gorges du Tarn, pour les passionnés de sports, de découvertes et de sensations. C’est l’occasion de découvrir la Lozère, son patrimoine et sa nature intacte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

