SEISME Songeons, 25 mars 2022, Songeons.

SEISME Songeons

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 21:20:00

Songeons Oise Songeons

THÉÂTRE ; Nouvel artiste associé de la Comédie de Picardie, Arnaud Anckaert met en scène une œuvre de l’auteur britannique Duncan Macmillan.

F et H sont les personnages de Séisme. Au cours d’une longue conversation qui a comme point de départ l’idée d’avoir un bébé, ils vont traverser toute l’histoire de leur couple. À partir de ce démarrage anecdotique va se déployer l’esprit qui sous-tend l’existence moderne : la peur. En effet, comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant un couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable dans un monde déréglé ?

La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur ce couple. L’humour et l’émotion que suscite ce texte promet un moment de théâtre réjouissant dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes anglophones saxons : humour, vitalité et efficacité dans la forme.

« L’histoire d’amour particulière et décalée de Duncan Macmillan est brutalement honnête, drôle, audacieuse et actuelle. Il donne la parole à une génération pour qui l’incertitude est un mode de vie à travers deux personnes imparfaites, mais profondément humaines. » (Lyn Gardner, The Guardian). En partenariat avec la Comédie de Picardie ; Durée approximative : 1h20 ; Public : Adultes

culture@ccpv.fr +33 3 44 04 53 90 https://www.picardieverte.com/loisirs/culture/programmation-culturelle/

Bruno Dewaele

Songeons

