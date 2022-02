Séisme – Les Sentiers du Théâtre Lauterbourg, 23 février 2022, Lauterbourg.

Séisme – Les Sentiers du Théâtre Lauterbourg

2022-02-23 20:00:00 – 2022-02-23

Lauterbourg Bas-Rhin Lauterbourg

EUR Rendez-vous pour un spectacle avec la Cie Théâtre du Prisme presque sérieux…Venez suivre l’histoire de F et H, un couple et ses questions. Des sujets d’actualité, de société, d’humanité, abordés avec sensibilité et une touche d’humour à l’anglaise !

Tout public à partir de 14 ans.

+33 6 22 19 58 63

Lauterbourg

