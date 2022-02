SEIRYOKU ZENYO – Hommage à Miles Davis Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Seiryoku Zenyô invite à redécouvrir l’histoire du jazz au travers de Miles Davis, musicien d’exception. Le trompettiste Thierry Jammes, le guitariste Sebastien Janjou, le bassiste Victor Gourgeaud et le batteur Johan Cortes mettent l’accent sur l’évolution de sa musique en évoquant des éléments clés de sa vie.

Tarif : 10 € (8 € si réservation pour les trois concerts)

Jeudis jazz, le nouveau rendez-vous trimestriel dont la programmation est assurée par l’association orléanaise Jazz Messengers. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T20:00:00

