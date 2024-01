CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 28 septembre 2024.

Accompagnées de leurs musiciens acolytes, le concert de cette tournée est un feu d’artifice !Camille et Julie Berthollet sont de retour avec un nouvel album, un retour aux sources et à l’essence de leur vie, avec un programme composé des plus grands titres de leur répertoire de cœur : la musique classique et la chanson.Des versions personnelles, inédites de Mozart, Chopin, à Tchaïkovski, Bach et même Queen et les Beatles en passant par une touche personnelle – les sœurs Berthollet vous emmènent dans leur univers avec des arrangements sous la flamme de leurs archets.Le duo virtuose offre ici une version intimiste des plus belles mélodies du Lac des Cygnes, Hallelujah en passant par le thème de Gladiator…De la complicité : depuis les débuts du duo c’est ce qui alimente et ce qui nourrit la musique de Julie et Camille Berthollet. Les deux sœurs se complètent à la perfection.

Tarif : 39.00 – 74.00 euros.

Début : 2024-09-28 à 20:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92