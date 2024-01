BEST OF AMERICA SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, dimanche 16 juin 2024.

BEST OF AMERICAL’Amérique ne se résume pas aux cow-boys, aux indiens ou aux héros de Marvel !… Bonne occasion de faire découvrir aux enfants les rythmes irrésistibles du jazz transposés dans les bas-fonds de New York (West Side Story, ici condensé en une Suite symphonique où se succèdent les principaux thèmes : Mambo, Somewhere, rixe entre les Jets et les Sharks…).Le Jazz, la comédie musicale, les couleurs urbaines, l’influence de différentes cultures… l’Amérique est tout cela à la fois. Le cinéma aussi, illustrant l’émouvante et véridique histoire d’Oskar Schindler.Très populaire au Mexique et maintenant dans le monde entier, la Danzón n°2 de Márquez conclura ce concert en une ivresse de rythmes et de couleurs.Pendant ce concert, place aux jeunes avec une oeuvre surprise interprétée par des petites mains symphoniques !DISTRIBUTIONOrchestre ColonneINFORMATIONS PRATIQUESA` partir de 4/5 ans et accessibles a` tous.Durée du concert : 45 minQuel que soit son âge, tout spectateur doit être muni d’un billet.

Tarif : 10.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-06-16 à 10:30

Réservez votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92