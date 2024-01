GRANDIOSE – ORCHESTRE PASDELOUP – GRANDIOSE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, dimanche 9 juin 2024.

L’Orchestre Pasdeloup réunit deux références, Maxime Zecchini et David Bismuth, pour le très original Concerto pour deux pianos de Poulenc, œuvre virtuose et riche en couleurs et qui, avec sa grande énergie, répond à la grandiose Symphonie fantastique de Berlioz, véritable roman musical sous la direction de Pierre Dumoussaud, récompensé par la première Victoire de la Musique “Révélation chef d’orchestre” en 2022.Qualifié par Poulenc lui-même comme « un concerto qui ne cherche par midi à quatorze heures », le très original Concerto pour deux pianos est une œuvre gaie et directe, oscillant entre virtuosité et poésie, parfaite pour les références que sont les pianistes Maxime Zecchini et David Bismuth. Riche en couleurs et avec sa grande énergie, ce concerto répond à la célèbre Symphonie fantastique de Berlioz, véritable roman musical avec la poésie de sa peinture champêtre, son bal étourdissant et le déchaînement de spectres et de sorcières conduisant Berlioz, dans son cauchemar, jusqu’à l’échafaud. Un concert sous la direction de Pierre Dumoussaud, récompensé par la première Victoire de la Musique “Révélation chef d’orchestre” en 2022.Distribution : Orchestre PasdeloupPierre Dumoussaud, directionMaxime Zecchini, David Bismuth, pianosProgramme : Francis Poulenc : Concerto pour deux pianosHector Berlioz : Symphonie fantastique

Tarif : 17.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-06-09 à 16:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92