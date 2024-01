VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE-BOLERO – RAVEL – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 8 juin 2024.

Vous trouvez ça classique ? Titre : Le Boléro de RavelSous-titre : Mathieu Herzog et Appassionato Date : Samedi 08/06/2024Distribution :AppassionatoMathieu Herzog, directionProgramme : Ravel, BoléroLe chef Mathieu Herzog, avec son orchestre Appassionato, vous font découvrir les émotions du classique avec des concerts pédagogiques à l’Auditorium de La Seine Musicale et vous livrent les clés pour comprendre l’intention des compositeurs et saisir les secrets des grandes œuvres classiques.En prononçant son nom, vous avez sûrement déjà sa cultissime mélodie en tête, mais connaissez-vous vraiment le Boléro de Ravel ? Au début du XXe siècle, l’Espagne est à la mode : symbole d’un exotisme endiablé, elle est furieusement séduisante. Alors pour « faire espagnol », Ravel use d’un rythme caractéristique, joué à la caisse claire, imperturbable, sur lequel il superpose les instruments les uns après les autres dans un grand crescendo étourdissant. Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato lèvent le voile sur le génie de Ravel, qui parvient à nous régaler sans jamais nous ennuyer avec seulement deux mélodies et un sacré sens du suspense !Concert pédagogiqueDurée : 1h15

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 18:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92