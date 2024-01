CLAS DU DIMANCHE-SABINE & SIMON-PROKOFIE – CLASSIQUE DU DIMANCHE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, dimanche 2 juin 2024.

Classique du dimanche Titre : Sabine et Simon racontent ProkofievSous-titre : À la rencontre du compositeur avant-gardisteDate : Dimanche 02/06/2024Horaire : 11hDistribution : Sabine Quindou, écriture et mise en scène Simon Zaoui, pianoParce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, La Seine Musicale concocte chaque année une programmation variée pour le jeune public. Le Classique du Dimanche à l’Auditorium de La Seine Musicale c’est un concert pédagogique d’une heure en famille ou entre amis pour découvrir la musique classique.Compositeur russe du début du XXe siècle, Prokofiev est un musicien avant-gardiste : sa musique présente des caractéristiques nouvelles encore jamais entendues à son époque. Talentueux, il devient rapidement célèbre mais sa musique audacieuse fait parfois scandale à cause de ses allures sauvages et de ses dissonances inattendues ! Jamais à court d’inspiration, Prokofiev a composé de nombreuses œuvres au pouvoir très évocateur : concertos, opéras, ballets, symphonies… Suivez Sabine l’exploratrice et Simon le pianiste sur les traces de Prokofiev pour découvrir les racines de son imaginaire !Concert conseillé à partir de 7 ansConcert pédagogiqueDurée : 1h

Tarif : 15.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-02 à 11:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92