PLUS GRANDES MUSIQUES DU CINEMA FRANCAIS – LES PLUS GRANDES MUSIQUES SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

LES PLUS GRANDES MUSIQUES DU CINEMA FRANCAIS – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, dimanche 2 juin 2024.

Titre : Les plus grandes musiques du cinéma françaisDate : Dimanche 2 juin 2024Horaire : 19H30Distribution : Le Band Original, l’orchestre original des bandes originalesRomain Theret, arrangementsProgramme : Un homme et une femme, Claude Lelouch, 1966 Et Dieu…créa la femme, Roger Vadim, 1956Borsalino, Jacques Deray, 1970Le Mépris, Jean-Luc Godard, 1963Touchez pas au grisbi, Jacques Becker, 1954…On prétend parfois qu’une bonne musique de film ne doit pas se faire remarquer. Les compositeurs à l’honneur de ce programme n’ont pas suivi ce conseil, et c’est tant mieux pour nous ! Certes composées pour l’écran, les bandes originales de film sont des partitions à part entière qui peuvent très bien se passer des images. Ou plutôt, ce sont des partitions tellement évocatrices qu’elles ont le pouvoir d’éveiller en nous des images, et mieux encore : elles nous procurent le plaisir de nous souvenir des images qui vont avec, et même de les deviner.Un concert comme un festival de Cannes pour vos oreilles avec les plus grands compositeurs de musiques de films : de Georges Delerue à Francis Laï en passant par Jean Wiéner ou encore Paul Misraki, Claude Bolling et bien d’autres… Autant de mélodies devenues cultes qui ont habillé le cinéma français des années 1960 et 1970. Leurs trésors musicaux puisent dans tous les genres – chanson, jazz, classique – pour épouser le récit et ses personnages : aussi bien le comique que l’amour passion (on pense à l’iconique scène de danse de Et Dieu…créa la femme ou à l’irrésistible dabadabada dans Un Homme et une Femme), l’amour destructeur (Le Mépris et le thème obsédant de l’orchestre à cordes) et même le polar (avec le thème mélancolique à l’harmonica dans Touchez pas au grisbi et aussi Borsalino avec un jazz savoureux qui plante immédiatement le décor pour Delon et Belmondo). Inséparables des films dont ils ont composé la bande originale, ces compositeurs ont immortalisé les chefs-d’œuvre de Godard, Lelouch, Becker… Grâce à leurs mélodies inoubliables, ils réalisent un mariage parfait entre musique et septième art ! Programme complet à venirRemerciements à SBO Productions – Studios de La Seine Musicale

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-06-02 à 19:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt