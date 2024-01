EMAJINARIUM SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 6 avril 2024.

Le Free Spirit, association engagée en faveur de la préservation de la nature, présente son événement EMAJINARIUM – Concert pour la planète: une ode à la nature et à sa puissance, le 6 avril 2024 à l’auditorium de la Seine Musicale. EMAJINARIUM – Concert pour la planète est un événement inscrit à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030: un appel lancé à tous les pays du monde à s’unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l’intérêt de la nature et des êtres humains. Ce concert a pour but de récolter des fonds pour planter plus de 100 000 arbres au Kenya et en Amazonie. 1ÈRE PARTIE : FREE SPIRIT FÊTE SES 15 ANS – LE SHOW Depuis 2009, Free Spirit a fait le choix de créer un pont entre l’art et le mieux vivre ensemble et la préservation de la nature. Venez célébrer avec nous nos 15 ans d’existence lors d’une première partie qui vous plongera au coeur de nos univers artistiques : chant, danse, un défilé avec la créatrice Fraise Loup ou encore de la capoeira… 2ÈME PARTIE : CONCERT D’ART LYRIQUE Free Spirit propose un voyage dans l’univers du Pays des Rêves en mettant à l’honneur l’art lyrique et la musique alternative portés par près de 300 artistes de talent : choristes, chanteurs d’opéra, pianistes, violonistes, danseurs… Réunissant des artistes internationaux, Emajinarium – Concert pour la planète, est un concert dont les musiques illustrent avec poésie les aventures du petit garçon Aedan et du magnifique félin Odéon : leur amitié va leur permettre de résister à l’immense cataclysme naturel Furacan qui s’abat sur le Pays des Rêves. DISTRIBUTION Free Spirit – collectif

Tarif : 45.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92