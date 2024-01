BACH, DE L’ABIME A LA LUMIERE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, jeudi 28 mars 2024.

Bach, de l’abîme à la lumièreJohann Sebastian Bach Ouverture pour orchestre n° 4 Motets « Komm Jesu, komm » et « Jesu, meine Freude » Cantate n° 131 « Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir »Cantate n° 72 « Alles nur nach Gottes Willen » Carl Philipp Emanuel Bach HeiligRose Naggar-Tremblay alto Gwilym Bowen te´norVictor Sicard basse accentus Insula orchestraLaurence Equilbey direction Laurence Equilbey s’empare de cette matière liturgique avec Insula orchestra et accentus pour restituer la flamboyance des chœurs et le raffinement de l’écriture polyphonique de Bach.Durée : 2h avec entracteACTIVITÉ ASSOCIÉE> Starting-block28 mars à 19h29 mars à 18h30Rencontre de 30 min autour du programme. Entrée libre sur présentation du billet du concert.

Tarif : 12.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92