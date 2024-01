LE GRAND MECHANT RENARD SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, mercredi 20 mars 2024.

LE GRAND MECHANT RENARD Dans le cadre du Festival Chorus des enfantsDes animations seront disponibles en accès libre de 10h à 17h dans la limite des places disponibles.Le Festival Chorus des Enfants revient le 20 mars 2024. Cette journée dédiée aux enfants rassemble 8 spectacles aux univers poétiques et colorés avec de nombreuses animations et ateliers en continu pour émerveiller le jeune public. Les Jeux olympiques seront mis à l’honneur avec un village dédié.Depuis 26 ans, le Chorus des enfants est une expérience festivalière unique pour les familles et les structures jeunesse des Hauts-de-Seine. Le festival marque l’engagement du département en faveur de l’accès au spectacle vivant dès le plus jeune âge. Il accueille chaque année de nombreux centres de loisirs et d’aide sociale à l’enfance et propose des tarifs préférentiels. La sélection de spectacles propose une programmation musicale et artistique originale et captivante pour éveiller et nourrir l’imaginaire du jeune public.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 15:20

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92