MELANIE DE BIASIO SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 12 mars 2024, Boulogne Billancourt.

– Report :Suite à un retard de planning lié à la sortie de son prochain album, Melanie de Biasio reporte sa venue à la Seine Musicale à mars 2024. La date initialement prévue le 08 décembre 2022 est reportée au 12 mars 2024 à 20h30 à l’Auditorium de la Seine Musicale. Vos billets pour le 08 décembre restent valables pour la nouvelle date. Si cette date ne vous convient pas, vous avez jusqu’au 08/12/2022 pour demander le remboursement de votre billet. Généreusement sans frontières, la programmation Jazz et Musiques du monde de La Seine Musicale vous propose dans son Auditorium des concerts uniques couvrant un large spectre de styles. Groove et improvisation au rendez-vous ! Melanie de Biasio est une chanteuse qui respire. Son chant, fait de l’oxygène qu’elle insuffle à ses compositions, est une matière changeante : cachemire, soie, velours, bois. Sa musique, atmosphérique et organique, échappe aux codes et aux clichés. Parlant mille langues pour nous toucher tous, elle séduit et déroute tout à la fois. Épure tout en délicatesse et émotions intenses confèrent à ses interprétations un charisme sans tapage et unique dans le paysage vocal d’aujourd’hui. Des éveilleuses de conscience Abbey Lincoln et Nina Simone, Melanie de Biasio garde dans sa voix la mémoire du chant comme combat. Elle y cultive aussi les vertus consolatrices d’une guérisseuse dont l’intensité des émotions nous atteint au plus intime.Son nouveau projet musical est un fascinant voyage dans le temps. Sur la trace de ces Italiens déracinés, elle prend le temps de remonter cette généalogie et de retrouver ces voix perdues en racontant une histoire humaine, magnifiquement poétisée par une artiste unique.

Tarif : 25.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92