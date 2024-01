QUITTER SON CAILLOU SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 10 mars 2024, Boulogne Billancourt.

Quitter son caillouUn récit-voyage poétique et expérimentalDistribution : Victoria Follonier, écriture, réalisation documentaire, captation audio et création sonoreElie Blanchard, écriture, création visuelle (illustration, animation, réalité augmentée, hologrammes), manipulation en direct, scénographieErwan Raguenes, création musicale Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, La Seine Musicale concocte chaque année une programmation variée pour le jeune public. Le Classique du Dimanche à l’Auditorium de La Seine Musicale c’est un concert pédagogique d’une heure en famille ou entre amis pour découvrir la musique classique.Quitter son caillou, c’est quitter l’enfance comme le Petit Prince sa planète à peine plus grande qu’une maison ou le Petit Poucet les semant derrière lui. Conçu comme un conte choral, ce spectacle entremêle cinq récits de vies, celles d’Arnoud, de Cyrielle, Éloïse, Jean-François et Nastassja. Faisant de la place, dans le monde des adultes, à l’imaginaire, ils jettent un regard en arrière et racontent leur histoire, leur parcours, leur enfance pleine de rêves mais semée d’embûches. Le récit d’Arnoud Samba nous transporte à Brazzaville, sur les rives du fleuve Congo. Son amour de la danse et l’instabilité du régime politique congolais le poussent à partir pour Paris pour pratiquer son art. Nastassja Martin a grandi dans un petit village au milieu des montagnes. Connectée à la nature depuis toute petite, elle apprend le métier d’anthropologue et étudie les liens des peuples du Grand Nord avec les animaux et les plantes. Née dans une cité populaire, rien ne prédestinait Cyrielle Ndijiki Nya au chant lyrique, et pourtant c’est à l’opéra qu’elle veut chanter quand elle découvre la sublime Maria Callas en cours de musique !Éloïse de Beaucourt, parisienne, quitte sa vie de citadine pour défendre la forêt de son enfance et devenir agricultrice. Enfin, avec l’astronaute Jean-François Clervoy, on décolle vers les étoiles, son rêve de petit garçon devenu réalité. Mélodies et instruments traditionnels se mêlent aux sonorités synthétiques des musiques actuelles, en écho au temps qui passe et au métissage des cultures. Cette trame sonore répond aux dessins qui dansent sur l’écran pour former un film documentaire animé, captivant et poétique.Concert conseillé à partir de 7 ansConcert pédagogiqueDurée : 1h

Tarif : 15.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

Réservez votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92