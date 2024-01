VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE – DEBUSSY – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 9 mars 2024, Boulogne Billancourt.

Vous trouvez ça classique ? Titre : Debussy, La MerSous-titre : Mathieu Herzog et Appassionato Date : Samedi 09/03/2024Distribution :AppassionatoMathieu Herzog, directionProgramme : Debussy, La MerLe chef Mathieu Herzog, avec son orchestre Appassionato, vous font découvrir les émotions du classique avec des concerts pédagogiques à l’Auditorium de La Seine Musicale et vous livrent les clés pour comprendre l’intention des compositeurs et saisir les secrets des grandes œuvres classiques.Sur la couverture de l’édition originale de La Mer s’étale la célèbre vague d’Hokusai. Debussy puise l’inspiration dans la nature même, avec l’orchestre pour palette. « Rien n’est plus musical qu’un coucher de soleil », se plaisait-il à dire. Quittant l’univers du sentiment romantique, il explore la sensation à l’aide de nouveaux mélanges de timbres et d’harmonies. La mélodie, toujours présente, passe parfois au second plan pour mieux nous immerger dans le flot de l’orchestre. Le soleil se lève avec la trompette en sourdine. Les thèmes roulent tels la houle sur la mer. Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato décryptent pour vous l’art de ce compositeur au langage singulier et résolument moderne.Concert pédagogiqueDurée : 1h15

Début : 2024-03-09 à 19:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92