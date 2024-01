ROGER MURARO ET LAMBERT WILSON SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt ROGER MURARO ET LAMBERT WILSON SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 7 mars 2024, Boulogne Billancourt. Roger Muraro et Lambert WilsonLiszt/LamartineFranz Liszt Harmonies poétiques et religieuses Roger Muraro piano Lambert Wilson re´citant Le pianiste Roger Muraro, spécialiste du compositeur, interprète ce recueil de dix pièces dans son intégralité : une prouesse ! Avec pour complice le comédien Lambert Wilson, il nous invite au cœur du romantisme français du milieu du XIXe siècle. Durée : 1h45 sans entracte

Tarif : 12.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00 Réservez votre billet ici SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt

