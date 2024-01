GRANDS CHOEURS D’OPERA SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt GRANDS CHOEURS D’OPERA SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 6 mars 2024, Boulogne Billancourt. Titre : Les grands chœurs d’opéraSous-titre : Offenbach – Verdi – Wagner – Bizet…Date : Mercredi 6 mars 2024Distribution : Chœur de l’Opéra national du CapitoleElisabeth Matak, pianoLevi Gerke, pianoGabriel Bourgoin, directionExtraits de :Henri Duparc, Invitation au voyageGiacomo Puccini, Suor AngelicaRichard Wagner, Tannhaüser, « Chœur des Pèlerins »Modeste Moussorgski, Boris Godounov, « Scène du Sacre »Giuseppe Verdi, Macbeth, « Chœur des Sorcières »Arrigo Boito, Mefistofele, « Ridda et fuga infernale »Wolfgang-Amadeus Mozart, Cosi fan tutte, trio « soave sia il vento »Wolfgang-Amadeus Mozart, Idoménée, « Chœur des voyageurs »Georges Bizet, Les Pêcheurs de perles, « Chœur d’introduction »Einojuhani Rautavaara, LegendaHeitor Villa-Lobos, Duas lendas ameríndias em nheengatuJacques Offenbach, La Vie parisienne, « Chœur des voyageurs »Ajouter la durée : 1h30

Tarif : 30.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:30 Réservez votre billet ici SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92 Détails Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt Autres Code postal 92100 Lieu SEINE MUSICALE - AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Adresse ILE SEGUIN Ville Boulogne Billancourt Departement 92 Lieu Ville SEINE MUSICALE - AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Latitude 48.8338 Longitude 2.243312 latitude longitude 48.8338;2.243312

