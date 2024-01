LA BELLE HELENE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 2 mars 2024, Boulogne Billancourt.

Choeur & Orchestre Philharmonique International, Artistes de l’UNESCO pour la paix, présente LA BELLE HELENE de Jacques Offenbach en Version concert Extraits pour solistes, choeur & orchestre Scandale à Sparte, Hélène, la belle a été enlevée ! Que font les dieux ? Ils comptent les points ; les rois de Grèce ? Ils jouent ; Et Offenbach ? Il s’amuse, parodie, ridiculise les politiques, la société, le clergé…sur une musique ébouriffante. Scandale à Sparte ! Ménélas, roi de Sparte, un mari trompé ! La reine, la sublime Hélène, est partie avec un autre… le beau Pâris Mais comment s’opposer à la volonté de Vénus ? Sur un livret loufoque, Offenbach compose une partition légère qui manie la parodie avec esprit. Derrière les rois de la Grèce antique on reconnait la cour de Napoléon III, ses moeurs bourgeoises et cléricales que l’opéra ridiculise.

Tarif : 15.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92