FRANZ SCHUBERT / EMILIE MAYER SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt FRANZ SCHUBERT / EMILIE MAYER SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 27 février 2024, Boulogne Billancourt. Franz Schubert/Emilie Mayer Les phénomènes romantiques Franz Schubert Ouverture du Pavillon du Diable Symphonie n° 4 Tragique Emilie Mayer Symphonie n° 1 Insula orchestraLaurence Equilbey direction Si Franz Schubert y occupe une place de choix avec notamment sa Symphonie « tragique » dont la tonalité en mineur accentue l’inquiétude, Laurence Equilbey, après avoir enregistré l’œuvre de Louise Farrenc, choisit de mettre en écho une symphonie d’Emilie Mayer, compositrice du XIXe siècle au catalogue impressionnant. Une œuvre qui permet de comprendre pourquoi elle a été souvent surnommée « la Beethoven au féminin ». Enregistrement pour Warner Classics – Erato Durée : 1h40 avec entracteACTIVITÉ ASSOCIÉE :> Starting-block27 fév à 19h28 fév à 18h30Rencontre de 30 min autour du programme. Entrée libre sur présentation du billet du concert.

Tarif : 12.00 – 45.00 euros.

