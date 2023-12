WEST SIDE STORY – PORGY AND BESS SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 11 février 2024, Boulogne Billancourt.

West Side Story & Porgy and Bess Philharmonique de Monte-Carlo Leonard BernsteinWest Side Story, extraitsGeorge GershwinPorgy and Bess, extraitsAstor PiazzollaTangoTom JobimOrfeu Negro, extraits (arr. pour ochestre)Yamandu Costa guitareOrchestre Philarmonique de Monte-CarloAlondra de la Parra directionAh, l’amour !Les plus grands compositeurs du Nouveau Monde se sont attaqués à ce thème, Leonard Bernstein en composant West Side Story, Georges Gershwin dans son opéra Porgy and Bess, la rue s’emparant quant à elle des tangos argentins ou de la bossa nova brésilienne. La chef d’orchestre mexicaine Alondra de la Parra, à la tête de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, rend hommage à toutes ces musiques dansantes, émouvantes, chaleureuses et libres, tellement libres !Photo © Felix BroedeDurée : 1h50 avec entracte

Tarif : 12.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 16:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt