CHARLOTTE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 23 janvier 2024, Boulogne Billancourt.

Fidèle à sa volonté de tendre des passerelles entre les esthétiques et d’inviter à l’échange, La Seine Musicale continue de proposer cette saison des créations inédites, à la croisée des genres et des disciplines artistiques : musiques, danse, improvisation, poésie…D’après l’œuvre de Charlotte Salomon et le roman Charlotte de David FoenkinosAvec :Audrey Tautou, narrationGail Ann Dorsey, musique et interprétationDavid Foenkinos, écritureJérémie Lippmann, mise en scèneEmmanuelle Favre, scénographieCaroline Grastilleur, conception vidéoPublié en 2014, Charlotte s’est écoulé à plus de 1 million d’exemplaires et a été traduit dans le monde entier. Finaliste du prix Goncourt, il a reçu le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens. Pour La Seine Musicale, David Foenkinos a réécrit son texte afin d’en faire une lecture musicale. Ainsi sera recomposée la vie de l’artiste Charlotte Salomon, de son enfance à Berlin en passant par son exil en France jusqu’à sa mort à 26 ans, alors qu’elle est enceinte. La Seine Musicale invite le public à venir découvrir le portrait d’une grande peintre moderne, mais également celui d’une femme courageuse au destin marqué par les tragédies. Une trajectoire bouleversante qui sera interprétée par Audrey Tautou. Jérémie Lippmann relève le pari de proposer un spectacle à la fois littéraire, musical et pictural. Au fil de la lecture et de la musique, les œuvres de Charlotte Salomon, pleines de couleurs, seront projetées sur scène en direct. La peintre a produit plusieurs milliers d’œuvres durant son exil dans le sud de la France – période la plus prolifique de sa vie d’artiste – qu’elle confie à un ami en lui soufflant la phrase alors restée dans l’histoire « C’est toute ma vie ». Au total c’est plus de 1 300 gouaches accompagnées de textes et de chants qui ont pu être sauvées. Son œuvre autobiographique Leben ? oder Theater ? (« Vie ou Théâtre ? ») joue un rôle à part entière dans cette adaptation théâtrale. Découvrez à La Seine Musicale le destin saisissant d’une peintre exceptionnelle, Charlotte Salomon narrée par Audrey Tautou, dans une mise en scène inédite de Jérémie Lippmann.David Foenkinos est l’auteur de nombreux romans à succès comme Les Souvenirs (2011), Le Mystère Henri Pick (2016), Vers la Beauté (2017) ou encore son dernier en date Numéro deux (2022). Il a également réalisé trois films avec son frère.Audrey Tautou débute sa carrière d’actrice en 1999 avec Vénus Beauté de Tonie Marschall (1999), elle se révèle au grand public en 2001 avec Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, a joué dans de grands films français comme Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet (2004), Da Vinci Code de Ron Howard (2006), L’Auberge Espagnole de Cédric Klapisch, Coco avant Chanel d’Anne Fontaine, ou encore dans l’Ecume des jours de Michel Gondry. Elle retourne sur les planches cette année pour la première fois depuis son rôle de Nora dans La Maison de poupée d’Henrik Ibsen, mis en scène par Michel Fau en 2011. L’actrice retrouve ainsi David Foenkinos, après l’adaptation au cinéma de La Délicatesse en 2011. En quelques années, Jérémie Lippmann est devenu un metteur en scène incontournable dans le paysage français, dont le travail est même récompensé par deux Molières en 2015 pour La Vénus à la fourrure, et un en 2020 pour Rouge. Que ce soit pour le théâtre, avec notamment Nathalie Baye, Marie Gillain, Emmanuelle Bercot, JoeyStarr, Lina el Arabi, Olivier Marchal, Richard Anconina ou encore Niels Arestrup, ou sur la scène musicale avec les spectacles de Christophe, Thomas Dutronc, NTM, Renaud, -M-, et dernièrement à La Seine musicale avec JoeyStarr et Ibrahim Maalouf, Jérémie Lippmann surprend. Autodidacte, il a appris à casser les codes de la scénographie traditionnelle pour s’approprier une fantaisie au service de son propos.Extrait : « C’EST TOUTE MA VIE.Que veut-elle dire exactement ?Je vous donne cette œuvre qui raconte toute ma vie.OU : je vous donne une œuvre aussi importante que ma vie.Ou encore : c’est toute ma vie, car ma vie est finie.Est-ce que ça veut dire qu’elle va mourir ?C’est TOUTE ma vie.Cette phrase est obsédante.Toutes les possibilités semblent vraies. » Extrait de Charlotte, David Foenkinos

Tarif : 30.00 – 90.00 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92