MOZART REQUIEM / YOANN BOURGEOIS SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt MOZART REQUIEM / YOANN BOURGEOIS SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 13 janvier 2024, Boulogne Billancourt. Mozart Requiem / Yoann BourgeoisWolfgang Amadeus Mozart Requiem (fragments originaux) He´le`ne Carpentier soprano Eva Zaïcik altoJonathan Abernethy te´nor Christian Immler basse accentus Insula orchestraLaurence Equilbey direction Yoann Bourgeois mise en scène Antoine Garry design sonoreSigolène Pe´tey costumesJérémie Cusenier lumières C’est précisément ce manque qui a intéressé Yoann Bourgeois. En s’emparant des seuls fragments écrits de la main du compositeur, l’artiste chorégraphe explore avec la chef d’orchestre Laurence Equilbey le vide et la suspension. Acrobates à l’assaut d’une muraille, chœur sur un plateau tournant et corps qui chutent créent des images spectaculaires qui éclairent de façon troublante le testament musical de Mozart.Durée : 1h sans entracte

Tarif : 12.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 16:30
SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN
ILE SEGUIN
92100 Boulogne Billancourt

