CASSE-NOISETTE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt CASSE-NOISETTE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 31 décembre 2023, Boulogne Billancourt. « Casse-noisette »Ballet féerique en 2 actes.Musique : Piotr TchaïkovskiLivret : Marius Petipa selon le conte de HoffmannChorégraphie : Marius PetipaLe ballet magique « Casse-noisette » fera son entrée à l’Auditorium de la Seine Musicale. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce !Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaikovski qui sera interprété par un orchestre dans cette jolie salle avec une acoustique parfaite.A voir absolument ! – Changement d’horaire des séances suivantes :Samedi 30/12/23 – 13h30 au lieu de 15hDimanche 31/12/23 – 13h30 au lieu de 15h.. Soit les billets restent valables pour cet nouvel horaire,. Soit le remboursement des billets.

Tarif : 25.00 – 120.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 13:30
SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN
ILE SEGUIN
92100 Boulogne Billancourt

