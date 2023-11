Pour un numérique + responsable Seine INNOPOLIS Le Petit-Quevilly, 16 novembre 2023, Le Petit-Quevilly.

…cette omniprésence s’accompagne d’une empreinte environnementale significative (émission de gaz à effet de serre, consommation d’eau, extraction de métaux rares, déchets polluants, consommation d’énergie) et d’un impact fort sur l’Homme, autant de défis qui appellent à une réflexion et à des actions concrètes.

Depuis plusieurs années, la Coalition Numérique Responsable, composée de la Métropole Rouen Normandie, l’ADEME, Normandie Web Xperts et Pôle Emploi Normandie, s’engage pleinement dans la sensibilisation à ces enjeux et la promotion de solutions durables.

Elle accompagne activement les entreprises et les acteurs publics dans la transformation de leurs pratiques pour réduire l’impact environnemental du numérique. De plus, elle contribue à renforcer l’écosystème local du numérique responsable.

Vous partagez notre préoccupation pour un numérique plus responsable ? Vous voulez en savoir plus sur ce sujet et rencontrer des acteurs engagés ?

Au programme:

• 9h00 – 12h00 : Fresque du numérique (COMPLET)

• 12h00 – 14h00 : Déjeuner networking

o Rencontre avec des entreprises numérique responsable (Bilbéa, Terra Num, 5ing, Greenoco, Web Vert, Mon site vert, FTEL, Attineos, WebCom Normandie, Voyants verts, Strayde et Idéance).

• 14h00 – 17h00 : Conférence, table ronde et atelier

o 14h00 – 15h15 : Intervention de Guillaume Pitron, journaliste, auteur et réalisateur français, et session questions/réponses

o 15h15 – 15h30 : Signature de la charte NR par les participants du parcours de la Coalition.

o 15h30 – 16h30 : Table ronde « Pourquoi et comment agir en 2024? » en présence d’entreprises et de collectivités

o 16h30 – 17h00 : « Transition 2050 » – Intervention d’Erwann Fangeat, Coordinateur du Pôle Numérique & Durabilité et allongement de la durée d’usage des produits à l’ADEME.

Seine INNOPOLIS 72, rue de la République, Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Flaubert Seine-Maritime Normandie

