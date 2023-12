Concert de Noël à Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne – 77580 Crécy-La-Chapelle Crécy-la-Chapelle, 17 décembre 2023, Crécy-la-Chapelle.

Concert de Noël dans la Venise Briarde

Nul besoin d’aller jusqu’en Italie pour ravir vos yeux et vos oreilles !

La ville de Crécy-la-Chapelle, pittoresque fleuron médiéval seine-et-marnais, célèbre pour les brassets du Morin qui s’écoulent de rues en rues et sous les ponts, a organisé pour vous un marché de Noël exceptionnel :

80 commerçants et artisans, installés de la place du marché à la salle Altman vous attendent pour vos achats de Noël. Nombreuses animations pour petits et grands !

Après cette balade féérique au fil de l’eau, venez vous réchauffer

à l’église Saint-Georges de Crécy-La-Chapelle pour un partage musical

avec le CHŒUR RÉSONANCE de Claye-Souilly.

Ce chœur mixte polyphonique, dirigé par Clément Piraux et accompagné au piano par Cassandre Courties, vous présentera un programme de Noël diversifié : chants de Noël d’ici et d’ailleurs, chants sacrés, chants de paix et de joie… Un moment magique inoubliable !

Dimanche 17 décembre 2023,

Concert de Noël à 16 h 00 (église chauffée)

Église Saint-Georges – 1 place de l’église 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE

Entrée libre, participation au chapeau

choeurresonance@gmail.com

