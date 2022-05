Seine de printemps bord de Seine, 14 mai 2022, Elbeuf.

Seine de printemps regroupe les événements Natur’Elbeuf et Fête du vélo auxquels s’ajoute La Viking, nordic walk and trail. Cette manifestation est écolabellisée. **Village nature et environnement** Balade pédagogique et ludique autour du cycle de vie de la Nature (Cardere) Découverte du sous-sol et des devinettes sur la microfaune, leurs rôles et mode de vie, avec un terrarium pour montrer aux enfants (Les petits pas) Teinture végétale sur tissu et scénarisation de la fête (Lotromonde) Ateliers boutures et peinture sur pots (Mamie n co) Stands zéro-déchets (éponges DIY, bee wrap…) (Écolomouv) Fabrication d’instruments de musique avec des matériaux de récupération (Lézard zébré) Préservation de la Seine : démonstration de pêche à l’aimant et au grappin (Ensemble dépolluons les eaux normandes) Parcours sensoriel pieds nus (Va Nu Pied) Coin cocooning lecture sur la nature et le vélo (Médiathèque municipale La Navette) Soupe participative (Réseau Économie sociale et solidaire et Arc en ciel) Spectacle en plein air « Gâchis bouzouc« , comédie culinaire gourmande consacrée au gaspillage alimentaire, au réemploi, à l’économie circulaire (Pile Poil et Planète) **Village vélo** Jeux de plateau sur le thème de la nature et du vélo (Ludothèque Anim’Elbeuf) Stand vélo et animation vélos connectés, mobilité active (Anim’Elbeuf) Animation vélo jeu vidéo (Ludik énergie) Atelier mobile d’auto-réparation vélo (Guidoline) Stand mobilité douce et vélo (Grand Elbeuf à Vélo) Repair vélo, atelier QR code culture vélo, portraits-minute vidéo de cyclistes (MJC) Réparation de vélo (Tous à vélo) Informations sport et vélo (OMS et Vélo Club de la Saussaye Elbeuf) Shows VTT trial Vélos smoothie Animation BMX (3-6 ans) **Village sport-santé et bien-être** Marche nordique : initiation enfants et adultes, contrôle technique pour les initiés (CORE athlétisme, EAPE, EMSAM) Nordic yoga (Mysportnature) Bungy pump (CDSMR) Tests forme et condition physique (LNA) Pilates (Global training) Yoga (Adesa) Tai chi chuan et qi gong (École de kung fu et ASAC) Course d’orientation (ALBE) Remise en forme (Union sportive elbeuvienne) Gym douce (Tempo gym) Sport adapté (Bulle d’air, Shotokan karaté club) Sessions limitées à 15 personnes, inscription préalable conseillée sur [www.laviking.com](http://www.laviking.com) Retrouvez également le CORE athlétisme dimanche 15 mai pour un parcours nature : marche nordique, trail et randonnées familiales au départ d’Orival. **Espace des thérapeutes** À la salle Franklin, place Mendès-France. **Mobilités douces** Promotion du vélo et du dispositif Lovelo (service de location longue durée de vélos de la Métropole Rouen Normandie), des bus électriques des TAE, des véhicules électriques. **À 18h : La Guinguette de Peggy** Départ de la rue Dendeville, déambulation jusqu’à la Fabrique des savoirs pour la Nuit des musées. Petite restauration sur place et divers restaurants en centre-ville à 5 min à pied. **Rendez-vous samedi 14 mai, de 10h 18h, en bord de Seine et dans les jardins de l’Hôtel de ville.** **Contact au 02 32 96 90 10**

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00