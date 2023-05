Festival International Musique Cordiale Le Pays de Fayence, 3 août 2023, Seillans.

Ce Festival de musique est exceptionnel autant par sa durée (11 jours) que par sa diversité. 17 événements sont proposés dans les différentes églises, chapelles et places de toutes les communes du Pays de Fayence..

2023-08-03 à 12:30:00 ; fin : 2023-08-12 23:30:00. .

Le Pays de Fayence

Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



This music festival is exceptional as much by its duration (11 days) as by its diversity. 17 events are proposed in the different churches, chapels and squares of all the communes of the Pays de Fayence.

Este festival de música es excepcional tanto por su duración (11 días) como por su diversidad. se proponen 17 eventos en las diferentes iglesias, capillas y plazas de todos los municipios del Pays de Fayence.

Dieses Musikfestival ist sowohl aufgrund seiner Dauer (11 Tage) als auch aufgrund seiner Vielfalt außergewöhnlich. 17 Veranstaltungen werden in den verschiedenen Kirchen, Kapellen und Plätzen aller Gemeinden des Pays de Fayence angeboten.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence