Marché Potier de Seillans

Marché Potier de Seillans Place de la République, 15 août 2022 09:30, Seillans. Lundi 15 août, 09h30 Sur place https://www.terresdeprovence.org/seillans

32 céramistes professionnels ont été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail. Les associations « Vertiges de l’Art » et « Seillans Culture Animations & Patrimoine » vous proposent une journée dédiée à la céramique dans toute sa diversité…

32 exposants professionnels ont été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail.

Vous pourrez admirer et acquérir des créations pour tous les usages : décoration, art de la table…

Un large éventail des différentes techniques et des matières utilisées seront présentes : terres vernissées, grés, porcelaine, faïence, raku, raku nu, terres polies, terres enfumées…

Invité d’honneur : Olivia Trégaut sculptrice animalière

Les animations gratuites :

Votez pour le « Stand Coup de Cœur »

et ainsi avoir l’opportunité de gagner 3 bons d’achats de céramiques d’une valeur de de 50 €

3 tirages dans la journée à 12h / 15h / 17h

Atelier modelage enfants/adultes

Possibilité de s’essayer au tournage enfants/adultes Une buvette sera à votre disposition sur la place… Notre équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir pour vous faire partager notre passion des métiers d’art ! Place de la République Place de la République – 83440 Seillans 83440 Seillans Var lundi 15 août – 09h30 à 19h00

