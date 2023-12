Stage de cirque « Expression Jonglée » Seilhac, 10 décembre 2023 10:00, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Stages évolutifs ouverts à tous – Inscription à un ou plusieurs stages – Exploration du jeu clownesque : corporéité, émotions, imaginaire, relations aux autres – Découverte des techniques de jonglerie : jouer avec son corps, des objets, l’espace – Partir de ce que l’on est pour découvrir son personnage clownesque. Explorer et s’approprier des techniques de manipulation d’objet. Seul, et à plusieurs donner du temps au jeu, de l’espace à la créativité..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Evolving workshops open to all – Register for one or more workshops – Exploration of clowning: physicality, emotions, imagination, relationships with others – Discovery of juggling techniques: playing with your body, objects and space – Start from who you are to discover your clown character. Explore and appropriate object manipulation techniques. Alone and with others, give time to play and space to creativity.

Cursos evolutivos abiertos a todos – Inscríbete en uno o varios cursos – Explorar el clown: corporalidad, emociones, imaginación, relación con los demás – Descubrir las técnicas de malabarismo: jugar con el cuerpo, los objetos y el espacio – Partir de quién eres para descubrir tu personaje de payaso. Explorar y adquirir técnicas de manipulación de objetos. Solo y con otros, dar tiempo para jugar y espacio para ser creativo.

Entwickelnde Workshops für alle – Anmeldung für einen oder mehrere Workshops – Erforschung des Clownspiels: Körperlichkeit, Emotionen, Fantasie, Beziehungen zu anderen – Entdeckung von Jongliertechniken: Spiel mit dem Körper, mit Gegenständen, mit dem Raum – Ausgehend von dem, was man ist, um seine Clownsfigur zu entdecken. Techniken der Objektmanipulation erforschen und sich aneignen. Allein und zu mehreren dem Spiel Zeit und Raum für Kreativität geben.

