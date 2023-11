SEILHAC fête Noël Seilhac Catégories d’Évènement: Corrèze

Seilhac SEILHAC fête Noël Seilhac, 9 décembre 2023, Seilhac. Seilhac,Corrèze Marché de Noël – Boîte aux lettres – Spectacles de Noël – Photo avec le Père Noël – Jeux de Noël – Les ateliers de la médiathèque – Les animations des commerçants – Buvette -.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. . Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas market – Letterbox – Christmas shows – Photo with Santa Claus – Christmas games – Media library workshops – Shopkeepers’ events – Refreshments – Mercado navideño – Buzón – Espectáculos navideños – Foto con Papá Noel – Juegos navideños – Talleres de mediateca – Actividades de los comerciantes – Refrigerio – Weihnachtsmarkt – Briefkasten – Weihnachtsvorstellungen – Foto mit dem Weihnachtsmann – Weihnachtsspiele – Workshops der Mediathek – Animationen der Händler – Buvette – Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Seilhac Autres Adresse Ville Seilhac Departement Corrèze Lieu Ville Seilhac latitude longitude 45.36632;1.71504

