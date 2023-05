Marché nocturne Quartier du Penon, 15 juillet 2023, Seignosse.

Marché nocturne tous les samedis en juillet et août de 18h à 23h.

A Seignosse Océan : place Castille, forum et allée piétonne devant le parc aquatique.

Nombreux stands d’artisanat, d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, vêtements et gastronomie.

Commerce artisanal..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 23:00:00. .

Quartier du Penon

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Night market every Saturday in July and August from 6 to 11 pm.

In Seignosse Océan : place Castille, forum and pedestrian alley in front of the aquatic park.

Numerous stalls of crafts, decorative objects, costume jewelry, clothing and gastronomy.

Craft trade.

Mercado nocturno todos los sábados de julio y agosto de 18:00 a 23:00 h.

En Seignosse Océan: plaza Castilla, foro y callejón peatonal frente al parque acuático.

Numerosos puestos de artesanía, objetos de decoración, bisutería, ropa y gastronomía.

Comercio artesanal.

Nachtmarkt jeden Samstag im Juli und August von 18:00 bis 23:00 Uhr.

In Seignosse Océan: Place Castille, Forum und Fußgängerallee vor dem Wasserpark.

Zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, Dekorationsartikeln, Modeschmuck, Kleidung und Gastronomie.

Kunsthandwerklicher Handel.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Seignosse