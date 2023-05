L’Expo Avenue du Parc des Sports, 10 juillet 2023, Seignosse.

L’association culturelle de Seignosse présentera le 41ème salon de peinture et sculpture où des artistes confirmés, venus de toute la France, présenterons leurs œuvres..

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-20 18:30:00. .

Avenue du Parc des Sports Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



The cultural association of Seignosse will present the 41st exhibition of painting and sculpture where confirmed artists, coming from all over France, will present their works.

La asociación cultural de Seignosse presenta la 41ª exposición de pintura y escultura en la que artistas confirmados, procedentes de toda Francia, presentarán sus obras.

Der Kulturverein von Seignosse wird den 41. Salon de peinture et sculpture präsentieren, bei dem etablierte Künstler aus ganz Frankreich ihre Werke vorstellen.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Seignosse