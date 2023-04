Concert – Tiken Jah Fakoly Avenue des Arènes, 23 juin 2023, Seignosse.

Le vendredi 23 juin au Tube à Seignosse.

19h ouverture des portes, 20h début du show

Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant.

Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives..

Avenue des Arènes Le Tube – Seignosse

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday June 23rd at the Tube in Seignosse.

7pm opening of the doors, 8pm start of the show

Tiken Jah Fakoly is recognized worldwide as a committed and militant artist.

Gathering hundreds of thousands of spectators during his concerts, he is famous for his explosive stage performances.

Viernes 23 de junio en el Tubo de Seignosse.

19.00 h apertura de puertas, 20.00 h comienzo del espectáculo

Tiken Jah Fakoly es conocido en todo el mundo como un artista comprometido y militante.

Reúne a cientos de miles de espectadores durante sus conciertos y es famoso por sus explosivas puestas en escena.

Am Freitag, den 23. Juni im Le Tube in Seignosse.

19 Uhr Türöffnung, 20 Uhr Beginn der Show

Tiken Jah Fakoly ist weltweit als engagierter und militanter Künstler bekannt.

Er versammelt bei seinen Konzerten Hunderttausende von Zuschauern und ist berühmt für seine explosiven Bühnenauftritte.

