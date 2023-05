Seignosse Xpériences Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe, 28 mai 2023, Seignosse.

Le dimanche 28 mai, de 9h à 19h, retrouvez Seignosse Xpériences !

Une journée pour vous surpasser ou simplement rire entre amis ou en famille.

Cette journée de challenges sportifs s’organisent autour de 50 équipes de 4 personnes qui s’affrontent sur différentes épreuves.

Tarif : 30€ par personne..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Sunday May 28th, from 9am to 7pm, find Seignosse Xperiences!

A day to surpass yourself or simply laugh with friends or family.

This day of sports challenges is organized around 50 teams of 4 people who compete on different events.

Price : 30? per person.

El domingo 28 de mayo, de 9.00 a 19.00 h, ¡venga a conocer las Seignosse Xperiences!

Un día para superarse o simplemente reírse con los amigos o la familia.

Este día de desafíos deportivos se organiza en torno a 50 equipos de 4 personas que compiten en diferentes pruebas.

Precio: 30? por persona.

Am Sonntag, den 28. Mai, von 9 bis 19 Uhr, finden Sie Seignosse Xpériences!

Ein Tag, an dem Sie sich selbst übertreffen oder einfach nur mit Freunden oder der Familie lachen können.

An diesem Tag der sportlichen Herausforderungen treten 50 Teams zu je 4 Personen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Preis: 30? pro Person.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Seignosse