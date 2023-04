Cours de yoga parent-enfant 465 avenue Larrigan, 3 mai 2023, Seignosse.

Florence, professeure de yoga pour adultes et enfants, vous propose un moment de partage avec votre enfant : une séance de yoga avec des exercices ludiques adaptés à tous, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête !.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 16:00:00. .

465 avenue Larrigan Mouvement Collective

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Florence, yoga teacher for adults and children, offers you a moment of sharing with your child: a yoga session with playful exercises adapted to all, to feel better in his body and in his head!

Florence, profesora de yoga para adultos y niños, te propone un momento de compartir con tu hijo: una sesión de yoga con ejercicios lúdicos adaptados a todos, ¡para que se sienta mejor en su cuerpo y en su cabeza!

Florence, Yogalehrerin für Erwachsene und Kinder, schlägt Ihnen einen gemeinsamen Moment mit Ihrem Kind vor: eine Yogastunde mit spielerischen Übungen, die für alle geeignet sind, um sich in seinem Körper und in seinem Kopf besser zu fühlen!

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Seignosse