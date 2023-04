Balade en skateboard électrique 1 avenue des Lacs, 3 mai 2023, Seignosse.

Que diriez-vous d’une superbe balade sur une planche qui avance toute seule ? Amoureux de la nature ou amateur de glisse, soyez les bienvenus, les sensations seront au rendez-vous ! Départ à 10h. Durée 1h30 + de 8 ans..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 11:30:00. .

1 avenue des Lacs Départ : devant l’Office de Tourisme

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



How about a great ride on a board that moves by itself? Nature lovers or gliding enthusiasts, be welcome, the sensations will be there! Departure at 10 am. Duration 1h30 + of 8 years old.

¿Qué tal un gran paseo en una tabla que se mueve sola? Los amantes de la naturaleza o de los toboganes son bienvenidos, ¡las sensaciones estarán a flor de piel! Salida a las 10h. Duración 1h30 + 8 años.

Wie wäre es mit einer tollen Fahrt auf einem Brett, das sich von selbst fortbewegt? Naturliebhaber oder Gleitbegeisterte, seien Sie herzlich willkommen, die Sensationen werden Sie begeistern! Abfahrt um 10 Uhr. Dauer 1,5 Stunden + ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Seignosse