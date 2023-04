Visite de la brasserie Rosny Beer 705 avenue de Larrigan, 2 mai 2023, Seignosse.

Les bières artisanales de Rosny Beer sont produites dans le respect des traditions brassicoles, mais avec ce qu’il faut d’irrévérence. Loin des standards industriels, elles ont chacune leur caractère. Visite suivie d’une dégustation..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 12:00:00. .

705 avenue de Larrigan Z.A Larrigan

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rosny Beer’s craft beers are produced in the respect of brewing traditions, but with a touch of irreverence. Far from the industrial standards, they each have their own character. Visit followed by a tasting.

Las cervezas artesanales de Rosny Beer se elaboran respetando las tradiciones cerveceras, pero con un toque de irreverencia. Lejos de los estándares industriales, cada una tiene su propio carácter. Visita seguida de una degustación.

Die handwerklich gebrauten Biere von Rosny Beer werden mit Respekt vor der Brautradition, aber mit dem nötigen Maß an Respektlosigkeit hergestellt. Weit entfernt von industriellen Standards haben sie alle ihren eigenen Charakter. Besichtigung mit anschließender Verkostung.

Mise à jour le 2023-02-24 par OT Seignosse