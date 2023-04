Découverte du Nordic Yoga sur la plage Départ:Parking Nord de la plage du Penon, 29 avril 2023, Seignosse.

Découverte du Nordic Yoga en forêt et sur la plage à Seignosse..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 11:15:00. .

Départ:Parking Nord de la plage du Penon

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discovery of Nordic Yoga in the forest and on the beach in Seignosse.

Descubra el yoga nórdico en el bosque y en la playa de Seignosse.

Entdeckung des Nordic Yoga im Wald und am Strand in Seignosse.

Mise à jour le 2023-03-04 par OT Seignosse